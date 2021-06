IJs van de Alpen naar Antarctica, waanzin of slim idee?

Wetenschappers zijn nu bezig om twee boorkernen van ijs van de Alpen naar Antarctica te brengen. De kernen zijn 15 centimeter in doorsnee en 80 meter lang, dus het gaat om aardig wat ijs. Ze gaan gekoeld naar het zuidelijkste puntje van de wereld. Maar waarom in hemelsnaam?

De verhuizing van het ijs naar de ijzige vlaktes van Antarctica is georganiseerd door de Ca’ Foscari universiteit uit VenetiĆ«. Ze doen het omdat het ijs een ‘geheugen’ heeft van 10.000 jaar. Iedere grote vulkaanuitbarsting, iedere bosbrand, zelfs het roet van menselijke vuurtjes in zuidelijk Europa zit in het ijs opgeslagen.

Het zijn allemaal gebeurtenissen die bepaalde stoffen in de atmosfeer brengen. Die stoffen slaan neer en worden onderdeel van een laag in het ijs. Net als boomringen, kun je zo precies bepalen wanneer iets gebeurde.

Maar het ijs in de Alpen is aan het smelten. Daarom halen de Italianen de boorkernen van de Colle Gnifetti gletsjer op 4500 meter en brengen ze het naar de plek waar het hopelijk altijd koud zal zijn. De bestemming is de Italiaans-Franse basis Concordia op Antarctica, waar het gemiddeld -54 graden is. Daar komen de kernen voor later onderzoek te liggen in een grot die geen koeling nodig heeft.