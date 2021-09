IgNobel: prijzen voor gekke wetenschap

Aan Harvard University in de VS zijn de jaarlijkse IgNobel prijzen uitgereikt. Deze prijzen gaan naar serieus wetenschappelijk onderzoek dat een beetje mal is. ‘Waar je om moet lachen en dan over gaat nadenken’, zoals het officieel heet. De ludieke prijzen zijn de loop der jaren steeds serieuzer geworden, winnen geldt als een eer.

Dit jaar ging de prijs voor Economie naar een Franse studie die ontdekte dat zwaarlijvigheid onder politici een goede indicatie is voor hun corruptie. Althans, als het om voormalige Sovjet-republieken gaat. Of het ook binnen de EU zo is, onderzochten de Fransen niet.

Een team uit Zuid-Afrika en Namibiƫ kreeg de prijs voor Biologie. Hun onschatbare bijdrage aan de wetenschap? Ze ontdekten dat als je een verdoofde neushoorn door de lucht moet vervoeren, je het dier het beste ondersteboven kunt hangen. Dan is het veel makkelijker voor de neushoorn om te ademen.

Natuurkunde ging onder andere naar Nederlandse wetenschappers, die een studie deden naar het vreemde fenomeen dat mensen op een drukke stoep niet constant met elkaar in botsing komen.

De winnaars in de categorie Geneeskunde komen dit jaar uit Duitsland. Daar ontdekten wetenschappers dat een verstopte neus verdwijnt door seks. Vooral na een climax is de neus vrij en kan de persoon in kwestie weer goed ademen. Handig, voor wie slecht op Otrivin reageert.

De IgNobels worden uitgereikt door Nobelprijswinnaars. Traditioneel is de ceremonie – geheel online vanwege Corona dit jaar – afgesloten met felicitaties aan alle wetenschappers die de dans dit jaar zijn ontsprongen.