‘Hydroxychloriquine slecht voor afweersysteem’

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een nog onbekend effect van hydroxychloroquine ontdekt. Het middel remt de werking van een bepaald type witte bloedcellen, dat belangrijk is bij de bestrijding van infecties. Op basis van dit onderzoek is het onwaarschijnlijk dat hydroxychloroquine een gunstig effect heeft bij Corona-infecties, schrijven ze op MedArxiv.

Hydroxychloroquine of HCL is een middel dat artsen al jaren gebruiken tegen malaria. Momenteel wordt het middel wereldwijd ook gebruikt om patiënten met een Corona-infectie te behandelen. Zeker nadat Donald Trump het middel omarmde. Het nut ervan is echter controversieel omdat niet duidelijk is of het werkt en of het middel niet erger is dan de kwaal.

Bij een virusinfectie, ook met het nieuwe Coronavirus SARS-CoV-2, is een goede reactie van het afweersysteem essentieel voor de bestrijding van het virus. Is de afweerreactie in het begin van de infectie onvoldoende, dan kan het virus zich verder in het lichaam verspreiden en schade aanrichten. Die verspreiding, bij SARS-CoV-2 soms met ernstige ziekte of overlijden tot gevolg, is precies wat je wilt voorkomen.

De Nijmeegse onderzoekers hebben gekeken naar de afweerreactie van patiënten die opgenomen werden met een SARS-CoV-2 infectie. Ze zagen bij hen dat een bepaald type afweercellen, de monocyten, een belangrijke rol spelen in de eerste verdedigingslinie tegen het Coronavirus. Monocyten kunnen een soort geheugen ontwikkelen, iets dat ‘getrainde immuniteit’ heet. Dankzij dit mechanisme zijn monocyten in staat om een sterkere reactie op bacteriën en virussen ontwikkelen. Op die manier kunnen ze bijdragen tot een betere, vroegere bestrijding van binnengedrongen micro-organismen.

Ze ontdekten dat hydroxychloroquine de ontwikkeling van dit beschermende mechanisme van ‘getrainde immuniteit’ verhindert. Dat is de reden dat ze verwachten dat HCL geen gunstig effect heeft bij een SARS-CoV-2-infectie.