Honden zijn niet dankbaar

Je hond is misschien lief, aanhankelijk en je beste vriend. Maar dankbaar is het dier niet, weten we dankzij een nieuwe studie. Dan doen ratten het beter. Onderzoekers van de Vetmeduni in Wenen deden experimenten met verschillende rassen om te zien of ze wederkerigheid kennen tegenover gulle gevers. Maar nee.

Zo was er een set-up waarbij mensen al dan niet op een knop drukten waardoor een hond iets lekkers kreeg. De honden keken heel nieuwsgierig toe en begrepen hoe het werkte. Daarna konden zij zelf op een andere knop drukken om mensen iets lekkers te geven. Dat deden ze net zo vaak bij mensen die zelf op de hondenknop hadden gedrukt, als bij niet-drukkers.

Ook toen mensen met de honden gingen spelen, vertoonden die geen voorkeur voor knopdrukkers, aldus de wetenschappers in vakblad PlosOne. De honden begrijpen het principe van geven en ze zijn dol op mensen, ze verbinden er alleen totaal geen consequenties aan.