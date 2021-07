Hond wordt als mensenvriend geboren

Een hond is een geboren mensenvriend. Nieuwe experimenten tonen aan dat ze van nature een grote belangstelling voor ons hebben en positief tegenover mensen staan. Bij wolven – evolutionair voorloper van de hond – is het precies andersom.

Uit eerder onderzoek wisten we al dat honden mensen voor een deel kunnen verstaan. En dat ze een groot inlevingsvermogen hebben en ons daarom kunnen aanvoelen. Nieuw is dat deze vaardigheden aangeboren zijn. Onderzoekers van de Amerikaanse Duke University vergeleken welpen van honden en wolven. De jonge wolven werden opgevoed door mensen en met de fles gevoerd. Ze mochten zelfs in het bed van mensen slapen.

De hondenwelpen groeiden juist op in een groep honden, ze zagen vrijwel geen mensen. Hoe zouden de jonge dieren zich daarna tot mensen verhouden?

In een experiment benaderde een onbekende persoon zowel de jonge wolven als honden. Hij probeerde ze te aaien, mocht dat? De honden reageerden enthousiast en lieten zich vrijwel allemaal aaien. De wolven niet, de meesten trokken zich terug. Zelfs bekende mensen mochten ze vaak niet aanraken.

Bij een tweede experiment zat er voer onder een van twee dozen verstopt. Een mens gaf aanwijzingen waar dat voer zat. Bij honden begreep 78 procent het wijzen naar de doos, ze liepen er recht op af. Bij wolven was het 50 procent, net zo goed als toeval. Daarbij keken de onderzoekers ook naar het oogcontact tussen hond en mens. Bij honden duurde dat gemiddeld vier seconden, bij wolven 1,5.

Wolven zijn niet minder intelligent dan honden, schrijven de onderzoekers in het vakblad Current Biology. Maar wel socialer.