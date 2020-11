Homo’s letten op vruchtbaarheid, maar waarom?

Welke man is aantrekkelijk? Vraag het aan een homo en hij let misschien op gelijkmatige trekken, een wasbordje of brede schouders. Zou je denken. Maar een nieuwe Duitse studie toont aan dat homoseksuele mannen ook oog hebben voor iets heel anders: vruchtbaarheid. Kan een andere man kinderen verwekken?

En het werkt niet alleen bij mannen. Vraag een homo om een aantrekkelijke vrouw aan te wijzen en ze kiezen opnieuw iemand die op dat moment erg vruchtbaar is.

De universiteit in W├╝rzburg deed onderzoek onder honderd heteroseksuele en 124 homoseksuele mannen naar wat ze aantrekkelijk vonden. Daartoe kregen deze proefpersonen foto’s en bio’s van mannen en vrouwen te zien. Daarop stond uitgebreid wie ze waren en wat ze deden. Daarnaast stond een score die deze personen zouden hebben gehaald qua vruchtbaarheid.

Zowel de hetero’s als de homo’s vonden (de gefingeerd) vruchtbare vrouwen aantrekkelijker dan zij die moeite hebben met kinderen krijgen. Maar bij de foto’s van mannen was iets opmerkelijks aan de hand. Voor hetero’s maakt de vruchtbaarheid van andere mannen niet uit. Maar homo’s lieten hun oog vaker vallen op mannen die hoog scoorden qua potentieel om kinderen te verwekken.

Waarom, daar zijn de onderzoekers nog niet hele aal achter. Ze willen nu een tweede studie doen waarbij ze foto’s gebruiken van mensen van wie de vruchtbaarheid daadwerkelijk is vastgesteld. Daar zit dan geen bio bij. Zien homo’s ook of een man beweeglijk zaad heeft?

