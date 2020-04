Hoger opgeleiden houden zich beter aan maatregelen rond Corona

Houd afstand, was je handen, hoest in je elleboog: de instructies om je te vrijwaren van Corona zijn niet moeilijk. Toch houden sommige mensen zich er beter aan dan anderen. Een studie uit China toont aan, vooral hoger-opgeleiden nemen de maatregelen in acht.

Onderzoekers van Huazhong University in Wuhan gebruikten de vroege uitbraak van het COVID-19 virus in hun stad voor een experiment. Ze volgden 6900 mensen tijdens – toen nog – de epidemie. Opvallend is dat zowel hoog- als laag-opgeleide mensen grote kennis van het virus hadden. Ze wisten hoe het overspringt van mens op mens.

Maar het was anders bij maatregelen die je kunt nemen om het risico op de ziekte te verkleinen. Zo gingen laag-opgeleide mensen bijna twee keer zo vaak naar drukke plekken. Ze droegen ook iets minder vaak een masker voor hun mond. Lager opgeleide mensen waren overigens wel iets vaker overtuigd dat China de strijd tegen het virus zou winnen.

Opvallend is dat vrouwen meer kennis over het virus hebben en positiever zijn dan mannen als het gaat over het overleven van de pandemie. Ze nemen ook vaker voorzorgsmaatregelen. Terwijl het virus duidelijk gevaarlijker is voor mannen dan vrouwen. Wellicht heeft het een met het ander te maken? Dat hebben de Chinezen helaas niet onderzocht.

