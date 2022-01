Hoe overgrootopa zijn achterkleindochter dik maakt

Heb je als vrouw al je hele leven moeite om je gewicht onder controle te krijgen? Ben je hardnekkig dik? Praat eens met je ouders over hun grootvaders. En dan vooral over hun rookgewoontes. Was één, of waren misschien wel beide, al heel vroeg begonnen met roken?

Het lijkt een gekke vraag, maar er zit wel degelijk stevige wetenschap achter. Onderzoekers van Bristol University (GB) hebben namelijk ontdekt dat jongens die voor hun dertiende zijn begonnen met roken, disproportioneel vaak zware achterkleindochters krijgen. Het is voor het eerst dat een dergelijk langdurig intergenerationeel effect is gevonden.

De Wetenschappers uit Bristol hebben gebruik gemaakt van de Avon studie, een enorme hoeveelheid informatie over families die begin jaren negentig is samengesteld. Daaruit bleken al eerder gevolgen van roken die de generaties overstijgen. Maar zo ver als dit nog niet.

Het gaat specifiek om overgrootvaders en achterkleindochters. Achterkleinzoons hebben nergens last van. Het gaat om overgrootvaders van beide ouders. De wetenschappers snappen nog niet of er lichamelijk iets is veranderd in de oer-opa’s of dat hier sprake is van een sociaal fenomeen. Misschien is het wel een combinatie.

De studie is gepubliceerd in Scientific Reports. De onderzoekers vragen collega’s rond de wereld die ook meerdere generaties bestuderen om te kijken of zij hetzelfde kunnen ontdekken in hun datasets.