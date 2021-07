Hoe meer kinderen, hoe slechter het huwelijk

Uit een internationaal onderzoek in 33 landen blijkt dat de huwelijksgeluk afneemt naarmate het aantal kinderen in een gezin toeneemt. Belangrijk is dat dit alleen geldt voor moeders en niet voor vaders. De bevindingen zijn gepubliceerd in PLOSOne.

Deze ontdekking is onderdeel van een groot onderzoeksproject waarbij getrouwde mannen en vrouwen uit westerse en niet-westerse landen betrokken zijn. De steekproef omvatte 7.178 getrouwde mensen die gemiddeld 14 jaar samen waren. Hun antwoorden wezen overduidelijk naar minder tevredenheid in grote gezinnen. Dit verband was echter alleen significant bij vrouwen. Dat komt waarschijnlijk omdat vrouwen meer verantwoordelijkheid dragen voor de zorgtaken. Daarmee nemen hun stressniveaus toe met meer kinderen in het gezin, terwijl ze lekker op de bank willen ploffen.

Het onderzoek, door de universiteit in het Poolse Wroclaw, toont ook aan dat religie dit effect dempt. Ouders die laag scoorden in geloof zagen hun huwelijkstevredenheid sneller dalen naarmate het aantal kinderen toenam. De auteurs van de studie zeggen dat dit te maken kan hebben met het feit dat kerken, synagoges en moskeeën traditionele familie- en huwelijksrelaties benadrukken en ondersteunen.