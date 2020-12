Hoe je Corona zeer nauwkeurig twee weken van tevoren kunt voorspellen

Een van de nare dingen aan Corona, is dat je de ziekte zo slecht kunt voorspellen. Iedere keer dat er nieuwe maatregelen zijn genomen, moet de overheid twee weken wachten om te zien of ze effect hebben. Maar een nieuw computerprogramma voorspelt het aantal infecties zeer nauwkeurig op grond van opmerkelijke input.

Het is ontwikkeld door Dolphin Technologies uit Wenen. Hun programma volgt de satellietnavigatie van 30.000 auto’s. Rijden die veel, dan neemt in de twee weken daarna de hoeveelheid Corona-besmettingen toe. Rijden ze weinig, dan gaat de boel naar beneden.

Maar het programma kijkt ook waar de auto’s heenrijden. Is dat naar een kantoor, restaurant of een supermarkt? Hoe lang staat de auto daar stil, een half uur of de hele dag? Op basis daarvan rolt er een getal uit.

Dolphin heeft hun schatting van de besmettingsgraad van 22 tot 30 november steeds van tevoren gedeeld. Er zit een foutmarge in van maximaal 10 procent.

Met dit stuk gereedschap zouden overheden sneller kunnen zien wat de besmettingsgraad gaat worden in de komende tijd. Daarop kunnen ze hun maatregelen aanpassen. Dat werkt beter dan twee weken wachten of en hoe het beleid werkt. Dolphin werkt al aan een versie voor andere landen.

Het aantal besmettingen dat ze voor komende woensdag voorspellen is overigens 4306 besmettingen in Oostenrijk.