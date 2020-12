Hoe het voelt om een Corona-vaccin te krijgen

Nederland wil vanaf 4 januari van dit jaar gaan inenten tegen Corona. De rest van het jaar zullen we daarmee zoet zijn. Maar hoe voelt het om een vaccin tegen de ziekte te krijgen? Mensen die de injecties al als test hebben gehad, waarschuwen om op de dag van de inentingen vooral vrij te nemen.

Want het gaat wellicht voelen alsof je een griepje onder de leden hebt. Vooral de tweede injectie – de meeste vaccins werken met een dubbele injectie met enige tijd ertussen – gaat voelen alsof je Corona hebt gekregen. Testpersonen die de vaccins van Moderna, AstraZeneca en Pfizer kregen, rapporteerden rillingen, vermoeidheid en verhoging.

Dat komt omdat na een inenting het immuunsysteem aan het werk gaat. Vrijwel alle vaccins die nu beschikbaar komen, werken met een stukje genetische informatie. Die doet het lichaam geloven dat het Corona-virus het lichaam is binnengedrongen, zonder dat het daadwerkelijk zo is. Daarop neemt het lichaam maatregelen.

Zo’n twee procent van de mensen die een vaccin krijgt, zal relatief zware bijwerkingen voelen. Daarbij horen koorts en pijn in gewrichten, net als bij een flinke griep. Die symptomen kunnen zelfs twee of drie dagen aanhouden. Ook hoofdpijn is een mogelijkheid. Het kan ernstig voelen, maar gaat over.

De meeste bijwerkingen zullen in de eerste twee maanden na inenting optreden, zoals bij veel medicijnen. Proefpersonen uit de tests van de grote farmacieconcerns rapporteren daarna geen vervelende neveneffecten.