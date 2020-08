Hoe groot is het gevaar op Corona in het vliegtuig?

Hoe groot is de kans dat u tijdens een vlucht besmet raakt met het Coronavirus? De Amerikaanse statisticus Arnold Barnett van de gerenommeerde universiteit MIT heeft deze vraag onder de loep genomen.

Zijn antwoord: relatief laag, vergelijkbaar met het risico op de grond. Twee uur vliegen kan leiden tot één Covid 19-dode per 400.000 tot 600.000 passagiers. Luchtstromingsspecialisten kwamen overigens tot een heel andere conclusie.

Blijven de middelste stoelen in vliegtuigen vrij, dan is er een infectierisico van één op de 7700 als een met SARS-CoV-2 geïnfecteerde persoon zich in de directe omgeving van een passagier bevindt. Als het vliegtuig volledig bezet is, neemt het risico toe tot één op 4300. Dit zou uiteindelijk leiden tot een overlijdensrisico van één op 310.000 voor een volgeboekte vlucht van twee uur.

Barnett plaatst zijn beoordelingen in de context van andere gevaarlijke momenten. Zijn conclusie: Corona is waarschijnlijker dan neerstorten. ‘Al deze schattingen van het risico op overlijden door Covid-19 (als gevolg van een infectie aan boord; let op) zijn aanzienlijk hoger dan het risico om te worden gedood door een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Die is één op 34 miljoen.’