Hoe gevaarlijk is de nieuwe Corona-uitbraak in Beijing?

In China is er, na tientallen nieuwe corona-virusinfecties in Beijing, grote angst dat het land wordt overspoeld door een tweede golf. Wat onderzoekers nog meer zorgen baart, is dat het een mutatie van SARS-CoV-2 gaat. Dat is aangetoond door studies naar de genetische opbouw van de ziekteverwekker. Heeft dit nieuwe subtype ook andere eigenschappen? Is het wellicht zelfs gevaarlijker is dan het oorspronkelijke virus?

Na de uitbraak op de grootste groothandelsmarkt voor etenswaren in Beijing, zijn omliggende woonwijken afgesloten. Direct is begonnen met massatests voor mensen die de markt hebben bezocht.

Het virus dat de geneeskundige autoriteiten op de markt hebben aangetroffen, is aan genetische sequentie onderworpen. Daaruit blijkt dat het een ander type virus is dan het virus dat zich over de hele wereld heeft verspreid. Dat meldt de Chinese Engelstalige krant Global Times. Nu proberen de Chinezen erachter te komen waar deze mutatie vandaan komt.

Het virus is ontdekt op snijplanken in de Xinfandi-markt, waarop zalm uit Noorwegen, Chili, Australië, Canada en de Faeröer Eilanden is verwerkt. Het Chinese Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie, heeft inwoners van Peking geadviseerd om geen geïmporteerd of bevroren voedsel meer te consumeren. Het virus kan tot drie maanden op het oppervlak van bevroren goederen overleven.

Het is ook zorgwekkend dat een van de mensen die met de ziekteverwekker besmet was, tien dagen rondliep met klachten. Zijn Corona-infectie werd pas bevestigd in het derde ziekenhuis dat de patiënt bezocht. Er zijn tot nu toe 79 besmettingen geteld op de markt.