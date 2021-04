Hoe geloviger, hoe onzekerder mannen zijn over hun lid

Hij bidt drie keer per dag. Vloeken doet hij niet en onkuise gedachtes probeert hij te vermijden. Oh, en hij is onzeker over de afmetingen van zijn mannelijkheid. Onderzoekers in de VS hebben een opmerkelijk verband bemerkt tussen het christelijk geloof en twijfel over de afmeting van het – eigen – mannelijk lid.

Mannen uit de meer gelovige regio’s van de Verenigde Staten zoeken vaker op termen als male enhancement en penisvergroting. Dat ontdekte de University of Oklahoma. Zelfs op een zeer lokaal niveau neemt het aantal zoektochten naar het verbeteren van de mannelijkheid toe als het aantal zeer gelovige christenen toeneemt.

Hoe komt dat? Volgens de wetenschappers uit Oklahoma heeft het te maken met de centrale rol die mannelijkheid inneemt bij evangelicals. Mannen zijn daar nog de hoeksteen van de samenleving, maar diep van binnen twijfelen ze over die rol. Onder andere over hun lid, klaarblijkelijk.