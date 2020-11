Hoe gaan we vaccins tegen Corona distribueren?

Met de aankondiging van Pfizer dat ze een werkzaam vaccin tegen Corona hebben, zijn we er nog niet. Nu moeten we dat vaccin nog onder de bevolking verspreiden, hoe gaat dat in zijn werk? En moeten we Pfizer op hun woord geloven?

Om met dat laatste te beginnen: nee. Experts rond de wereld reageren op de aankondiging van het farmacieconcern met de waarschuwing dat de data van de tests van het vaccin nog niet openbaar zijn gemaakt. Pas als dat is gebeurd, kunnen andere wetenschappers aan de slag gaan en het vaccin beoordelen. Pfizer heeft nog geen datum daarvoor bekend gemaakt.

Bovendien is toestemming nodig van de Europese gezondheidsautoriteiten. Die moeten de data ook bekijken en analyseren. Pas als zij het groene licht geven, kan met inentingen worden begonnen. Het goede nieuws is dat Pfizer al met de productie van het vaccin is begonnen, in afwachting van toestemming.

De Europese Unie heeft bovendien al vaccins van Pfizer gekocht, 200 miljoen, met een optie op nog eens 100 miljoen. De EU heeft laten weten dat de lidstaten een plan moeten opstellen voor distributie van het vaccin. De meeste landen zullen kiezen om mensen in de gezondheidszorg, ouderen, zieken en zwakken het eerst te vaccineren, omdat zij het meeste risico lopen. Pas dan volgen anderen.

Behalve Pfizer zijn nog twee vaccins klaar of bijna klaar. AstraZeneca, maker van het Oxford vaccin heeft ook al aangekondigd dat hun vaccin veilig en werkzaam is. Nederland heeft samen met Frankrijk, Duitsland en Italiƫ daar ook al 400 miljoen doses van ingekocht. Maar ook Sanofi-GSK en Janssen (onderdeel van Johnson & Johnson) zijn dicht voor een doorbraak.