Hoe erg is het nieuwe Chinese virus?

Een mysterieus nieuw virus veroorzaakt ernstige longziekten in de Chinese stad Wuhan. Op dit moment zijn al meer dan 50 mensen besmet. Zeven bevinden zich in kritieke toestand. Hoe waarschijnlijk is het dat andere landen er ook mee te maken krijgen?

Medisch specialisten in China en bij de Wereldgezondheidsorganisatie hebben geconcludeerd dat de infectie een coronavirus is. Dat is een familie van virussen, waarvan slechts zes mensen kunnen infecteren. Met dit virus erbij komt dat getal op zeven. Ook ernstig acuut respiratoir syndroom (Sars) wordt veroorzaakt door een coronavirus. Sars heeft tijdens een uitbraak in 2002 774 van de 8.098 geïnfecteerde mensen gedood. Ook die uitbraak was in China.

De huidige uitbraak doet sterk aan Sars denken.

Nieuwe virussen ontstaan de hele tijd. Ze ontstaan bijvoorbeeld in dieren en springen dan over naar mensen. Soms duurt het enige tijd voor de medische wereld een antwoord heeft op een dergelijk uitbraak. Ondertussen kunnen dan honderden mensen overlijden. Het Midden-Oosten respiratoir syndroom (Mers), dat in 858 van de 2.494 geregistreerde gevallen leidde tot de dood, maakte in 2012 de sprong van de dromedaris naar de mens.