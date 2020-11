Hoe Donald Trump Twitter tot wapen maakte

Donald Trump twittert wat af. Vaak stuurt hij tussen de twintig en dertig tweets per dag. Maar is daar een patroon in te ontdekken? Analisten van de Britse universiteit van Bristol ploegden door tienduizenden tweets om te zien welke strategie de Donald volgde in de eerste twee jaar van zijn presidentschap.

Het valt samen te vatten in één woord: afleiding. Steeds als Trump negatief in het nieuws kwam, begon hij een waar Twitter bombardement. Vooral toen de aanwijzingen heel sterk werden dat Rusland Trump had geholpen om president te worden. Op ieder nieuwsbericht volgde een barrage aan tweets.

Het meest opmerkelijke aan dit alles: de strategie werkte. Hoe meer Donald Trump twitterde, hoe minder de pers de volgende dag aandacht besteedde aan het nieuwsfeit dat de toorn van Donald had opgeroepen. Gemiddeld scheelde het hem 20 procent slechte pers.

Behalve Rusland, waren de werkloosheidscijfers en de relatie tussen Amerika en China favoriete onderwerpen van Trump om een Twitterstorm te beginnen. Zijn meest gebruikte methode was om er op te wijzen dat de economie geweldig draaide en dat het zijn verdienste was. De onderzoekers noemen zijn manier van doen ‘systematisch’.

Trump stuurde tijdens zijn presidentschap 30.000 tweets. Bij drie minuten per tweet heeft hem dat 1500 uur gekost, of meer dan twee maanden, dag en nacht. Daarmee is 4 procent van zijn presidentschap opgegaan aan Twitter. Het is niet bekend of hij het account altijd zelf beheert.