Hoe dichter bij sluitingstijd, hoe aantrekkelijker mensen zichzelf vinden

Hoe knap ben je? Hoe aantrekkelijk voor anderen? Het antwoord – gesteld in een bar vol met potentiële partners – ligt helemaal aan het uur van de avond. Hoe dichter bij de laatste ronde, hoe knapper mensen zichzelf vinden. Het is een bizar psychisch fenomeen. Nog vreemder, het heeft niets met alcohol te maken. In ieder geval niet alleen maar.

Dat we anderen knapper beginnen te vinden naarmate de avond zijn einde nadert, was al bekend. In het Engels is er zelfs een naam voor, het closing time effect. We willen nog snel scoren voor de deur van de kroeg sluit en willen daarbij niet te kritisch zijn op potentiële bedpartners.

Maar wat psychologen van de universiteit in het Noorse Agder hebben ontdekt, is dat het ook opgaat voor onszelf. Ze togen naar Denemarken en deden daar een experiment in verschillende bars. In totaal interviewden ze 475 mensen over hun eigen aantrekkingskracht. Vond iemand zichzelf een zesje of een dikke acht? Ook moesten ze aangeven of en hoeveel ze alcohol hadden gedronken.

De resultaten waren duidelijk: hoe later de avond, hoe hoger mensen zichzelf inschaalden. Ook als ze alleen fris hadden gehad omdat ze nog moesten rijden. Opmerkelijk is dat het effect alleen bij vrijgezelle vrouwen is waargenomen, terwijl het bij mannen niet uitmaakte of ze al een partner hadden of niet.

De oorzaak? Het heeft waarschijnlijk te maken met onze zoektocht naar partners, schrijven de onderzoekers in vakblad Personality and Individual Differences. Hoe later de avond, hoe minder we ruimte hebben voor twijfel en gedoe. Ik ben verdomme aantrekkelijk, dus ik ga ervoor!