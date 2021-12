Hoe veilig is 5G voor vliegtuigen?

Het komt zelden voor dat Airbus en Boeing samen optrekken. Maar nu hebben ze gemeenschappelijk een oproep gedaan aan de Amerikaanse regering. Ze vragen president Biden om het aanzetten van 5G-netwerken in dat land voorlopig tegen te houden. Ze vrezen problemen met hun vliegtuigen.

Die uitrol van 5G staat gepland op 5 januari. Beide vliegtuigbouwers vrezen dat het signaal voor mobieltjes storing zou kunnen veroorzaken die ‘een nadelige invloed zou kunnen hebben op het vermogen van vliegtuigen om veilig te opereren’. Het gaat vooral om de radarhoogtemeters die piloten van commerciële vliegtuigen nodig hebben om veilig te kunnen landen bij slecht zicht.

Volgens een analyse van Boeing en Airbus zou de storing honderdduizenden vluchten per jaar kunnen treffen, waardoor vliegtuigen vertraging zouden oplopen of zouden moeten worden omgeleid. Daarom willen beide vliegtuigboeren in ieder geval een verbod op 5G masten in de buurt van luchthavens en onder de aanvliegroutes.

De Federal Aviation Administration in de VS heeft al een regel uitgevaardigd dat vliegtuigen bij bepaalde luchthavens hun radarhoogtemeters niet mogen gebruiken.

Ook in Nederland is 5G bezig met een opmars. De grote netwerken hebben nu meer dan de helft van het land gedekt met deze krachtige zenders. Er ligt onder andere een 5G netwerk op de luchthaven Schiphol. Hier is geen sprake van zorgen rond deze technologie. Ook niet op medisch gebied. Terecht?