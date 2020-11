Hier krijgen de meeste mensen Corona

Corona lijkt weer een beetje onder controle, kan de lockdown worden versoepeld? Het antwoord is nee, wat Stanford University in de VS betreft. Ze voerden een grote studie uit naar de plekken waar de meeste mensen een besmetting oplopen.

Het zijn restaurants, sportscholen en cafés, schrijven ze in het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad Nature. Daar vindt 80 procent van de infecties plaats.

De biowetenschappers trekken die conclusie op basis van een computermodel dat ze vanaf maart hebben gevoed met data over de pandemie. Het model onderzocht de verspreiding van Corona onder 98 miljoen Amerikanen in grote stedelijke gebieden rond onder andere New York, Chicago en Los Angeles. Het programma voorspelde al in mei correct het aantal gevallen op dit moment.

Het toonde aan dat bepaalde locaties de ideale omstandigheden creëren voor zogenoemde superspreader events. Dat zijn momenten dat één geïnfecteerde persoon soms wel tientallen anderen aansteekt. Het gaat altijd om locaties binnen, zonder afdoende ventilatie met veel mensen langere tijd op een kluitje. Behalve horeca en sportscholen zijn ook kerken en bouwmarkten gevoelig voor superverspreiding.

Van alle locaties zijn restaurants de plekken met het meeste risico. Open na de lockdown de restaurants weer en je hebt in een stedelijk gebied binnen een maand weer honderdduizenden gevallen van Corona, zo voorspellen de mensen van Stanford. Alleen langdurig sluiten van de horeca kan het aantal gevallen laag houden tot een vaccin er is.