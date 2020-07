Het nieuwe vliegen: in je eigen chemische pak

Schiphol is open, veel luchtvaartmaatschappijen beginnen weer hun oude dienstregeling uit te voeren. Maar hoe veilig is vliegen? Corona is nog lang niet verslagen en vooral waar mensen uit allerlei landen samenkomen, is de kans op besmetting nog steeds aanwezig.

Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat ze via luchtcirculatie en filters alles aan doen om je veilig te houden. Maar hoe zit het met de rij voor de paspoortcontrole? Of als de man in de stoel naast je begint te niezen?

Daarom zijn chemische pakken nu een dingetje. Zoals deze BioVYZR uit de VS. De makers zijn in april begonnen met ontwerpen en konden al snel duizenden pre-orders noteren. Zeker toen foto’s verschenen van model Naomi Campbell in een eigen pak. Eind juli leveren ze de eerste pakken.

Het ding beschermt je van alle kanten en laat alleen gefilterde lucht binnen. Probleem is alleen dat niemand weet hoe luchtvaartmaatschappijen gaan reageren als je zo aan boord komt. En hoe ga je dat overheerlijke prakje souperen dat ze aan boord serveren?