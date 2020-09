Het gekke trekje dat anti-vaxxers nog meer hebben

Mensen die niet geloven in vaccinaties en die gevoelig zijn voor allerlei samenzweringstheorieën hebben nog een gek trekje. Ze zijn erg dol op beroemdheden, ontdekten wetenschappers van Texas A&M University in de Verenigde Staten.

Ze deden onderzoek onder 320 Amerikanen. Die vroegen ze de hemd van het lijf over hun voor- en afkeuren. Daaruit kwamen opmerkelijke zaken naar voren. Ten eerste de sterke correlatie tussen het verafgoden van sterren uit de wereld van film, televisie en sport en het wantrouwen tegen vaccinaties.

Maar er bleek ook uit dat deze mensen minder kennis hebben van zaken als het immuunsysteem.

De correlatie was erg sterk. Mensen bij wie de bewondering van sterren bijna de vorm aanneemt van een obsessie waren ook zeer sterk tegen inentingen van hun kinderen. Het vaakst noemden deze mensen het financiële motief achter vaccinaties als grootste zorg. Ze geloven dat grote farmacologische bedrijven vaccinaties vooral aanbieden om veel geld te verdienen, niet omdat ze nodig zijn.

De studie, gepubliceerd in vakblad Psychology, Health & Medicine, verklaart niet waarom sterrenjagers zo tegen vaccinaties zijn. Dat wordt het onderwerp van een vervolgstudie. De onderzoekers vermoeden dat de liefhebbers van sterren veel van hun gezondheidsinformatie online halen. Waar het wemelt van het nepnieuws.