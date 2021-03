Het geheim achter de vreemde wolk op Mars

Op Mars is geregeld een vreemde langwerpige wolk te zien. Waar komt die vandaan? Hoe komt deze wolk tot stand? Waarom hangt hij altijd op dezelfde plek? Vragen te over voor sterrenkundigen. En nu eindelijk antwoorden. Dankzij de Mars Express, de ESA-sonde die al een tijdje rondjes draait rond de planeet.

De wolk hangt in de buurt van de vulkaan Arsia Mons, net ten zuiden van de evenaar van Mars. Mars Express heeft deze sluier gedurende de lente en de zomer dagelijks zien groeien en vervagen, en heeft opvallende beelden teruggestuurd van deze lange en dramatische witte wolk.

De universiteit van Bilbao in Spanje heeft de foto’s geanalyseerd en denkt het antwoord te hebben. De wolk is op zijn grootst zo’n 1800 kilometer lang en 150 kilometer in doorsnee. Het is een orografische wolk, wat betekent dat hij ontstaat als gevolg van wind die door Arsia Mons omhoog wordt gestuwd. De vochtige lucht condenseert daarna op koelere hoogten.

De wolk kent een zeer regelmatige dagelijkse cyclus. Hij begint voor zonsopgang te groeien op de westelijke helling van Arsia Mons en breidt zich vervolgens gedurende twee en een half uur in westelijke richting uit, waarbij hij op een hoogte van 45 km opmerkelijk snel groeit – met meer dan 600 kilometer per uur.

Dan stopt hij met uitrekken, maakt zich los van zijn oorspronkelijke plaats en wordt nog verder naar het westen getrokken door de winden op grote hoogte, voordat hij in de late ochtend verdampt als de luchttemperatuur stijgt met de opkomende zon.