Het beeft op Mars

De InSight lander van Nasa op Mars heeft daar twee sterke bevingen gemeten. Ze zijn ontstaan in een gebied genaamd Cerberus Fossae, waar eerder al bevingen zijn waargenomen. De bevingen van magnitude 3,3 en 3,1 die door Insight zijn geregistreerd, behoorden volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie tot de sterkste van de meer dan vijfhonderd bevingen die tot dusver zijn waargenomen.

De bevingen zijn opgetekend op 7 en 18 maart door het SEIS instrument (foto boven), dat speciaal daarvoor is meegenomen door InSight. Het vermoeden bestond al een tijd dat Mars behoorlijk kan beven, dankzij dit instrument weten we dat het ook gebeurt. Het betekent dat de ondergrond van de rode planeet erg actief is.

Vooral bij Cerberus Fossae. In de buurt liggen enkele grote vulkanen. Ter plekke zijn een paar diepe spleten te zien (foto). Die zijn ontstaan door breuken die de korst in de Cerberus-regio uit elkaar trekken. Daarmee lijkt de regio op IJsland op aarde. Ook daar splijt de aarde open en liggen veel vulkanen.

Deze kennis van Mars is belangrijk om de planeet goed te leren begrijpen. Maar het kan ook van pas komen als de eerste mensen op de planeet gaan rondlopen. Het is misschien mogelijk om de geothermische energie van de breuk te gebruiken om energie op te wekken voor een menselijke nederzetting.