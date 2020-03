Help! Nepnieuws went zeggen wetenschappers

Hoe meer we nepnieuws voorgeschoteld krijgen, hoe meer we er aan wennen en hoe minder verontwaardigd we zijn, ontdekten wetenschappers. Het lijkt erop dat nepnieuws daarmee een onlosmakelijk deel van onze maatschappij is geworden.

Dat zeggen onderzoekers van de London Business School na een studie in het vakblad Psychological Science. Ze deden meerdere experimenten met 2587 proefpersonen. Die kregen krantenkoppen te zien en moesten daarop reageren. Sommige van die koppen bevatten nepnieuws. In een kleine dosis leidt valse berichtgeving tot verontwaardiging. Maar hoe meer iemand voorgeschoteld krijgt, hoe normaler het wordt.

Sterker nog, als mensen maar vaak genoeg nepnieuws voorgeschoteld krijgen, vergroot dat hun bereidheid die valse berichten te delen op sociale media. Terwijl ze dus weten dat het om nepnieuws gaat.

Bovendien, hoe vaker mensen hetzelfde onzinbericht voorbij zagen komen, hoe meer ze waren geneigd om het toch te geloven. Opnieuw: terwijl ze weten dat het onwaar is. De kracht van herhaling is zelfs bij nepnieuws erg groot. Het verklaart wellicht ook waarom dezelfde meuk soms jarenlang blijft rondzingen op internet, zelfs als het allang is ontmaskerd als leugen.

Zoals een oude journalistieke wet luidt: je moet een goed verhaal niet dood-checken.