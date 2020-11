Helikopterbemanning vindt monoliet in de woestijn

Een helikopterbemanning heeft een opmerkelijke vondst gedaan in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah. Midden in het niets, kilometers ver van de bewoonde wereld staat een metalen monoliet rechtop in het woestijnzand. Er was geen enkele aanwijzing wie het ding daar heeft geplaatst.

De piloten vlogen met biologen van de staat Utah boven de woestijn om bighorn schapen te tellen, toen zij iets zagen dat verdomd veel lijkt op een scene uit de beroemde film 2001 A Space Odyssey (foto onder). Daarin is de vondst van een monoliet in de woestijn aanleiding voor een ruimtereis en een mogelijk contact met buitenaardsen.

De stalen monoliet, ongeveer vier meter hoog, lijkt met zeer veel zorg neergezet. De helikopterpiloten denken dat het om een kunstproject gaat, of mogelijk een hommage aan de film 2001. Wie het ook heeft gedaan, dit project heeft veel geld gekost. Zowel om de monoliet te maken, als om het geval naar de woestijn te transporteren.