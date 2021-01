Helft van Moderna vaccin ook effectief

Het is in Europa nog niet goedgekeurd als middel tegen Corona. Maar in de VS gebruiken ze het vaccin van fabrikant Moderna al wel. En daar zijn ze tot de conclusie gekomen dat de helft van de aangeraden dosis net zo effectief is tegen de ziekte. Dat betekent dat er gelijk twee keer zoveel porties beschikbaar zijn.

De mededeling komt van de organisatie Warp Speed, die namens de Amerikaanse overheid toezag op het snel produceren van het vaccin. Ze raden aan om mensen tussen 18 en 55 de halve dosis te geven, van 100 microgram. Mensen uit risicogroepen en ouderen zouden volgens Warp Speed wel de volle dosis moeten krijgen.

Warp Speed heeft dat aan de federale organisatie FDA geadviseerd, die daarover de knoop moet doorhakken.

De Europese gezondheidsautoriteiten beslissen op 6 januari over de toelating van het vaccin van Moderna – waarschijnlijk met toestemming. Dan kan naast het vaccin van Pfizer ook deze stof worden ingezet in de strijd tegen het virus. Later deze maand volgt dan waarschijnlijk het Oxford vaccin.

De bijwerkingen van het Pfizer vaccin vallen erg mee. In Duitsland houdt het Paul-Ehrlich-Institut de bijwerkingen in de gaten, maar is nog niets verontrustends ontdekt. De overgrote meerderheid van de ontvangers heeft nergens last van.

Alleen in het Zwitserse Luzern is een man overleden na het toedienen van het middel van Pfizer. De demente man had last van zware allergische reacties en had het middel nooit mogen krijgen, is inmiddels vastgesteld. Of zijn dood, vijf dagen na de vaccinatie, door het vaccin komt, is in onderzoek.