Helft Europese Coronadoden in verzorgingstehuizen

Ongeveer de helft van de sterfgevallen als gevolg van Corona in Italië, Frankrijk, Spanje en België heeft plaatsgevonden in verzorgingstehuizen, volgens cijfers verzameld door academici van de London School of Economics. In veel landen komen de ware cijfers pas nu aan het licht, want sterfgevallen in verzorgingshuizen zijn soms niet vermeld in nationale sterftecijfers.

Nederland is in dit onderzoek niet meegenomen, maar hier zijn volgens de overheid 2500 mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen gestorven aan Corona. Rond de twee procent van alle bewoners. Aanvankelijk mocht personeel van verzorgingshuizen zelfs blijven werken als ze symptomen van verkoudheid vertoonden als hoesten en niezen. Alleen bij koorts adviseerde het RIVM om niet naar werk te komen. Het zal veel ouderen het leven hebben gekost.

(Long-Term Care response to Covid-19)