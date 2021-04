Helft bevolking VS gevaccineerd

De VS heeft een belangrijke mijlpaal gehaald in de strijd tegen Corona. De helft van het land heeft minstens één injectie gehad met een vaccin. De cijfers zijn vrijgegeven door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

In de VS helpt het leger mee met vaccineren, wat een versnellend effect heeft gehad (foto).

Vooral in dichtbevolkte gebieden gaat het goed. In New York bijvoorbeeld, zijn er veel minder besmettingen, minder ziekenhuisopnamen en minder doden. Maar in meer landelijke staten als Louisiana (waar mensen voor Trump stemden) blijft de situatie zorgelijk. Daar is de bereidheid tot vaccineren laag en blijven de cijfers klimmen.

Andere landen doen het minder goed. India heeft een recordaantal besmettingen geregistreerd. In Turkije zijn nog nooit zoveel mensen gestorven aan Covid als afgelopen week. Wereldwijd zijn nu 3 miljoen mensen gestorven aan de ziekte. Er komen 788.000 gevallen per dag bij rond de wereld.