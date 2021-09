Held van anti-vaxxers dood door Corona

Joe McCarron was eventjes de held van de anti-vaxxers. de 75-jarige Ier liet zich overhalen om het ziekenhuis te verlaten, ook al had hij Corona. Tegenstanders van vaccinatie en ontkenners van de ziekte hadden hem overtuigd dat de artsen hem dood zouden maken. Dus verliet hij het ziekenhuis in Donegal, gefilmd door een groep Corona-ontkenners.

Twee dagen later is McCarron overleden.

Aanvoerder van de mensen die McCarron hebben ‘bevrijd’ is de Italiaan Antonio Mureddu Gravegliu, lid van de ultrarechtse partij Lega Nord en bekend als criticus van de Corona-maatregelen. In de video zegt Mureddu tegen de frêle McCarron, ‘Doe je broek aan, mijn vriend. We gaan naar huis. Je bent veilig.’ Medewerkers van het ziekenhuis proberen hun patiënt te overtuigen dat hij moet blijven.

‘U hebt het recht om te beslissen wat u wilt doen, maar ik denk niet dat wat hij zegt juist is’, zegt de arts tegen McCarron, die zwaar ademend in een rolstoel zit.’U kunt nu nauwelijks ademen. We willen dat U blijft om u te helpen’, zegt de arts.

‘Als je hier blijft, maken ze je af, Joe’, onderbreekt Mureddu. Waarop McCarron zichzelf uit het ziekenhuis ontslaat.

De anti-vaxxers bleven beweren dat de artsen de toestand van de oude Ier overdreven. Wat zijn artsen zeiden, maakte geen indruk. Gravegliu en zijn medestanders hebben McCarron naar huis gebracht, maar twee dagen later was hij terug in het ziekenhuis omdat hij niet meer zelfstandig kon ademen. Daar is hij overleden. McCarrons vrouw heeft de artsen haar excuses aangeboden. De Ierse politie is een onderzoek begonnen.