Heftig debat onder wetenschappers: hangt Corona in de lucht?

Sinds het uitbreken van het nieuwe Coronavirus houdt de wetenschap zich bezig met de vraag hoe het virus precies wordt overgedragen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het via de lucht te krijgen? Een studie in het prestigieuze tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM) heeft het debat deze week nieuw leven ingeblazen.

Daarin komen de auteurs uit de VS tot de conclusie dat de overdracht van het SARS-CoV-2-virus mogelijk is in de vorm van zwevende deeltjes in de lucht. Je kunt het dus krijgen door lucht in te ademen die een geïnfecteerde eerder heeft uitgeademd. Andere wetenschappers vinden dat veel te voorbarig.

Tot op heden is het alleen zeker dat SARS-CoV-2 wordt overgedragen via de luchtwegen en door fysiek contact. Daarom adviseren de gezondheidsautoriteiten om een afstand van minimaal anderhalve meter aan te houden.

In hun studie toonden de NEJM-onderzoekers aan dat het virus een kleine drie uur als zwevend deeltje in de lucht kan overleven. Om dit aan te tonen, gebruikten ze een verstuiver die het in water opgeloste virus vernevelde in een vat. Andere wetenschappers wijzen er nu op dat het experiment niet overeenkomt met de realiteit. In werkelijkheid zijn de druppels in bijvoorbeeld adem veel groter en vallen ze vrij snel op de grond, zegt microbioloog Paul Hunter van de British University of East Anglia in een commentaar op het stuk.

Ook andere wetenschappers denken dat je Corona alleen krijgt wanneer je te dicht bij een geïnfecteerde persoon staat of oppervlakken aanraakt waarop druppeltjes speeksel zitten. Na het aanraken van besmette oppervlakken bestaat het risico dat je neus, ogen of mond aanraakt en het virus daarmee overbrengt op slijmvliezen.

In het door de NEJM gepubliceerde onderzoek kon het virus gedurende maximaal drie dagen en maximaal 24 uur op karton op plastic of roestvrijstalen oppervlakken worden gedetecteerd. Of iemand daadwerkelijk geïnfecteerd raakt, hangt echter af van het aantal virussen op een oppervlak. Handen wassen dus. Wie helemaal zeker wil zijn geen Corona te krijgen, kan het beste thuisblijven en wachten op een medicijn.