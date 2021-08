Heel nieuwe mensensoort ontdekt op Sulawesi

In een grot op het Indonesische eiland Sulawesi is door archeologen een skelet ontdekt dat rond 7200 jaar oud moet zijn. Onderzoek toont aan dat het gaat om een niet eerder ontdekte mensensoort. Die leefde tot 1500 jaar geleden, toen stierven ze uit. Door onderzoekers zijn deze mensen de Toaleanen genoemd, genetisch zijn ze verwant aan de Denisova mensen uit Siberië en de aboriginals in Australië.

Ook het skelet heeft een naam gekregen, Bessé, of ‘prinses’ in het plaatselijke Boegis-dialect dat nu op zuidelijk Sulawesi wordt gesproken. De jonge vrouw is een jaar of zeventien geworden, waardoor ze is gestorven is niet helemaal duidelijk. Maar haar volk heeft haar stoffelijk overschot in een grot gelegd met verschillende offergaven. Ook kreeg ze twee grote keien op haar lichaam. Daardoor kunnen we nu meer leren over deze mysterieuze mensen.

De wetenschappers die aan de opgraving werken, van het Max Planck Instituut en een aantal Indonesische universiteiten, hebben in een botje uit het oor van Bessé zelfs DNA gevonden. Daarmee waren ze in staat om meer te weten te komen over de oorsprong van deze mensensoort. Dat de Toaleanen bestonden, was al langer bekend. Al meer dan een eeuw vinden archeologen pijlpunten van een volk dat ze niet kenden. We weten nu dat de oudste daarvan 8000 jaar zijn en dat ze vanaf 1500 jaar geleden niet meer voorkomen.

Dankzij Bessé hebben die mensen nu een echte identiteit. We weten nu dat ze jaagden, visten en verzamelden. Ze kwamen uit het noorden, vertelt het Denisova DNA, en hadden veel contact met Papoea en Australië, is ook te zien aan hun erfgoed. Waarom deze mensen 1500 jaar geleden ineens verdwenen, blijft echter een raadsel.