Heeft Champions League 41 doden op geweten?

Tientallen doden door Corona in Engeland zijn waarschijnlijk te wijten aan een Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid. De wedstrijd vond plaats op 11 maart in Liverpool. Het data-analysebedrijf Edge Health schat dat 41 sterfgevallen een direct gevolg zijn van de voetbalwedstrijd.

De sterfgevallen door Corona vonden plaats rond een maand na de wedstrijd. Allemaal in de regio Liverpool. De wedstrijd trok 52.000 stadionbezoekers. Daaronder ongeveer drieduizend Spaanse fans. Het was de laatste grote voetbalwedstrijd in Groot-Brittannië voordat strenge beperkingen werden opgelegd. Spanje kende toen al tienduizenden, mogelijk honderdduizenden besmettingen, Engeland veel minder.

De burgemeester van Liverpool vroeg zich in april al af waarom de wedstrijd in het stadion mocht plaatsvinden. Hij heeft een officieel onderzoek geëist, meldt de BBC. Zelf had hij niet de macht om het spel tegen te houden.

Een ander Champions League duel ligt ook onder het vergrootglas. Op 19 februari vond een wedstrijd plaats tussen Atalanta Bergamo en FC Valencia in Milaan. Ook hier waren de tribunes vol. De Italiaanse regio Lombardije, met als hoofdstad Milaan, is de zwaarst getroffen regio in Italië door de pandemie.

Of de besmettingen in het stadion hebben plaatsgevonden of in de horeca voor en na de wedstrijd, zal onderzoek moeten uitwijzen.