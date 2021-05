Hard werken doodt 745.000 mensen

Lange werktijden zijn dodelijk voor honderdduizenden mensen per jaar, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Uit de eerste wereldwijde studie naar de gevaren van werken bleek dat 745 000 mensen in 2016 stierven aan beroertes en hartziekten als gevolg van lange werktijden.

Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan, zo wil het gezegde. Maar dat valt niet meer vol te houden. Uit het rapport bleek dat mensen die in Zuidoost-Aziƫ en het westelijk deel van de Stille Oceaan wonen, het vaakste dood gaan door lange werkdagen. De Japanners hebben zelfs een term voor deze manier van sterven: karoshi.

Uit het onderzoek bleek dat een werkweek van 55 uur of meer gepaard gaat met een 35 procent hoger risico op een beroerte en een 17 procent hoger risico op overlijden aan een hartaandoening. Allemaal in vergelijking met een werkweek van 35 tot 40 uur. Vooral mannen van middelbare leeftijd of ouder sterven de overwerkdood.

Vaak vonden de sterfgevallen veel later in het leven plaats, soms tientallen jaren later dan de lange werkuren. De WHO zei ook dat de trend kan verergeren als gevolg van de pandemie van het coronavirus.