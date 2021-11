Hackers kapen zelfrijdende koffer

Zelfrijdende robotkoffers zijn reuze handig. Een Bluetooth-polsbandje van de eigenaar vertelt de bagage wie hij moet volgen tijdens het reizen. Sommige exemplaren laten zich zelfs rijden als een scooter. Maar dit werkt alleen zolang hackers de robo-koffer niet kapen, en laat dat nu zijn gebeurd.

De Britse IT-beveiligingsonderzoekers van Pen Test Partners hebben al eerder opzien gebaard met sensationele hacks van slimme apparaten – Bluetooth vibrators, bijvoorbeeld. Deze keer namen zij zelfrijdende koffers onder de loep en ontdekten prompt een ernstig veiligheidslek.

De Airwheel SR5 robo-koffer behoort tot de top van het zelfrijdende assortiment en is met 650 euro niet bepaald goedkoop, toch konden de hackers de controle kan overnemen en de koffer als een op afstand bestuurbare auto kan laten wegrijden. Het wachtwoord voor de dataverbinding was namelijk extreem makkelijk te raden: 11111111.

De IT-beveiligingsonderzoekers vinden het vooral slecht dat de fabrikant ook rolstoelen in zijn assortiment heeft die via een app kunnen worden bestuurd. Zo’n rolstoel is praktisch voor iemand die slecht ter been is, omdat hij hem met zijn smartphone naar zich toe kan roepen. Er is echter ook het risico dat derden de door een app bestuurde rolstoel kapen.