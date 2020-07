Haal TikTok onmiddellijk van je telefoon. Die oproep doet een softwarespecialist op het sociale netwerk Reddit. Hij of zij dook in de software van de populaire app en schrok hoeveel de Chinese makers aan persoonlijke data van gebruikers stelen.

De Chinese app, populair bij tieners voor het uploaden en delen van korte video’s, is niets meer dan “een methode voor gegevensverzameling, versluierd als een sociaal netwerk”, schreef de Reddit-gebruiker in een lange post, compleet met softwarebestanden waaruit dat zou blijken. Hackerscollectief Anonymous heeft zijn zorgen inmiddels gedeeld.

TikTok graaft diep in alle gegevens die je op je telefoon bewaart en zou die doorgeven aan de Chinese makers. Daaronder je e-mail adres en wachtwoord. Het kan zelfs je GPS van afstand aanzetten en doorgeven waar je je bevindt. Het weet welke wifi je gebruikt en waarschijnlijk ook het wachtwoord om daarmee te verbinden.

India heeft om deze reden TikTok al in de ban gedaan, samen met 58 andere Chinese apps die veel te veel informatie verzamelen over gebruikers. Volgens het buurland van China kwam door de apps zelfs de staatsveiligheid in gevaar. In Nederland is TikTok nog gewoon te gebruiken.