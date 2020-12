Haai met gaatjes: wetenschappers vinden 138 miljoen jaar oude bacteriën

Oostenrijkse wetenschappers hebben 138 miljoen jaar oude bacteriën gevonden in versteende haaientanden. De micro-organismes waren net als de tand versteend en zaten diep binnen in het glazuur verborgen. De oeroude haai had dus gaatjes.

Het zijn de oudste bacteriën van deze soort die ooit zijn gevonden. Dat de resten miljoenen jaren hebben overleefd, komt omdat ze onderdeel van de tand waren geworden. Net als mensen kunnen ook haaien plaque krijgen en gaatjes ontwikkelen. Toen de onderzoekers een van die gaatjes ontdekten, gingen ze op onderzoek uit.

Met een zeer sterke microscoop kwamen de bacteriën tevoorschijn.

Door deze ontdekking weten de onderzoekers nu zeker dat er in de oerzee bacteriën aanwezig waren die zich specialiseerden in tandbederf, zo schrijven ze in het vakblad Scientific Reports. In de diepe zee, waar weinig voedsel voorhanden is, kregen de bacteriën toch de kans om te overleven. De haai bood ze een thuis en met ieder verorberde maaltijd ook voeding.