Grote asteroïde scheert dit weekend langs aarde

Nasa en andere ruimtevaartorganisaties staan op scherp. Dit weekend raast een flinke asteroïde relatief dicht langs de aarde. Het stuk ruimtepuin heeft een diameter van 135 meter en zit daarmee in de categorie die astronomen extra goed in de gaten houden omdat ze potentieel gevaarlijk zijn. Zeker als ze – zoals deze – op minder dan 7,5 miljoen kilometer langs aarde razen.

Dat klinkt ver, maar op de kosmische schaal is dat op een haar na missen. De fly-by geeft ruimtevaartorganisaties wel de gelegenheid om 2019 YM6 goed te bestuderen. Want dat dit brok ijs en gesteente in de toekomst nog eens voorbij gaat komen, staat wel vast.

Asteroïdes als deze zijn niet gevaarlijk, omdat we ze kennen. Het grote gevaar komt van stukken ruimtepuin die ineens verschijnen en waarvan we het traject niet kennen. Zoals de – gelukkig niet zo grote – asteroïde die in 2018 ineens vanachter de zon vandaan kwam en met een flinke knal in Rusland neerkwam. Was die groter geweest, dan was het een enorme ramp geworden.