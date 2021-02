Grootste ijsberg ter wereld breekt

Het duurt niet lang meer, dan is de grootste ijsberg ter wereld niet langer de grootste ijsberg ter wereld. A68a, zoals geologen het gevaarte noemen, brak in 2017 af van Antarctica en ging aan de wandel in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Even dreigde het enorme ding tegen het eiland Zuid-Georgia op te botsen, wat tot een ramp had kunnen leiden.

Maar dat gevaar lijkt nu geweken, A68a is in twee stukken aan het splitsen. De ijsberg was bijna zo groot als de provincie Noord-Brabant. De twee delen zijn zo groot als Groningen en Utrecht – de provincies, niet de steden. Doordat beide delen veel lichter zijn, zullen ze waarschijnlijk een andere koers hebben.

De twee ijsbergen liggen nu nog 135 kilometer ten zuiden van Zuid-Georgia, maar zullen dat eiland (dat kleiner was dan de oorspronkelijke ijsberg) niet bereiken. Dat is goed nieuws voor de kwetsbare natuur op de rotskusten.