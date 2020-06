Grondradar onthult complete Romeinse stad

Tegenwoordig is het weinig meer dan een weiland. De enige bebouwing bestaat uit een klein klooster en een paar stenen muurtjes. Maar ooit was deze plek, vijftig kilometer ten noorden van Rome, een bruisende stad. Falerii Novi heette het weiland toen en de stad is dankzij Belgische onderzoekers weer zichtbaar gemaakt.

Archeologen van de Universiteit Gent gebruikten daarvoor een grondradar, een machine die van een paar centimeter tot een paar meter onder de grond kan kijken. Daarmee kun je fundamenten en verstoringen van de ondergrond zichtbaar maken. De Belgen dachten iets van bebouwing aan te treffen, maar ze vonden een complete stad.

Falerii Novi is gesticht in 241 voor Christus en de inwoners trokken in de vroege Middeleeuwen weer weg. Het badhuis, de monumenten en de woningen stonden er verlaten bij en begonnen langzaam te vervallen. Een paar eeuwen later was er nauwelijks nog iets te zien. Waarom? Het Romeinse Rijk was ingestort, inwoners trokken naar elders. Zelfs Rome was deels verlaten, beren en herten liepen door de straten. En Falerii Novi werd een weiland.