Groenland smelt en laat zee stijgen

Groenland verloor afgelopen zomer 600 miljard ton ijs, waardoor de wereldwijde zeespiegel in twee maanden tijd met bijna 2,5 millimeter steeg. Daarmee maakt het noordpoolgebied zijn warmste jaar mee sinds het begin van de metingen.

Veranderingen in de volumes van het ijs en het zeewater zijn gemeten door twee satellieten die zelfs de kleinste veranderingen in de zwaartekracht kunnen oppikken. De satellieten zijn van NASA en het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum en kunnen uiterst nauwkeurige metingen doen van de veranderingen in de zwaartekracht van de aarde.

Deze metingen hebben wetenschappers in staat gesteld om de waterreserves van de planeet te volgen. Daaronder poolijs, de zeespiegel en het grondwater.

De wereldwijde zeespiegel zou tegen 2300 tot 1,2 meter kunnen stijgen, zelfs als we de klimaatdoelen van Parijs uit 2015 halen, hebben wetenschappers eerder gewaarschuwd. De verandering op lange termijn zal worden aangedreven door een dooi van ijs van Groenland en Antarctica. Een dergelijke zeespiegelstijging bedreigt steden van Shanghai tot Amsterdam en eilanden als de Malediven.

Het is van vitaal belang dat we de uitstoot zo snel mogelijk beperken om een nog grotere stijging te voorkomen, zegt het Duitse team van onderzoekers dat de data van de satellieten heeft geanalyseerd.