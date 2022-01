‘Grijze lippen’ een Omikron symptoom?

De Centres for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten hebben een nieuw symptoom ontdekt dat kan duiden op een infectie met Omikron. Wie grijze lippen, nagels of huid heeft, moet zich volgens de CDC onmiddellijk bij de arts melden. Het is een teken van een behoorlijke infectie.

De grijze lippen zijn in de VS toegevoegd aan de lijst met symptomen van Omikron. Ook de Britse gezondheidsdienst heeft een grijze huid gezet op de lijst met tekens dat je de variant van Corona hebt, maar alleen voor jonge kinderen. Een grijze of blauwe kleur van de huid duidt op cyanose, een aandoening waarbij het bloed niet genoeg zuurstof transporteert.

Dat kan leiden tot levensbedreigende problemen. Vandaar dat het als ernstig symptoom wordt gezien. Omikron leidt over het algemeen tot minder zware ziektegevallen, maar volgens de CDC is dat niet bij iedereen zo. Daarom is medische zorg in sommige gevallen toch dringend nodig.