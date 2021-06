Griezelige vondst: slachtoffer van haaienbeet

Misschien was hij een visser, of ging hij gewoon een stukje zwemmen. Hoe dan ook, 3000 jaar geleden stierf een man in wat nu Japan is doordat hij een haai tegenkwam. Die bracht hem bijna achthonderd wonden en wondjes toe. Het werd de man fataal.

Archeologen hebben de resten van de man net gevonden nabij de Japanse stad Hiroshima en zijn de botten gaan bestuderen. Op vrijwel alle belangrijke delen van zijn lichaam had de man verwondingen. Die waren geen van allen geheeld, wat betekent dat ze samen dodelijk waren.

De ontdekking is gedaan door archeologen van de universiteit in het Britse Oxford, die zich specialiseren in resten van mensen die in Japan door geweld zijn omgekomen. Eerst hadden ze geen idee wat de vele wonden had veroorzaakt, tot ze de beschadigde botten vergeleken met moderne slachtoffers van haaien.

Wat ook veelzeggend was: zijn linkerhand en -arm waren er niet en zijn linkerbeen lag los in het graf. De man was volwassen en leefde van 1370 tot 1010 voor Christus. Zijn dood was snel, schrijven de specialisten in het Journal of Archaeological Science.