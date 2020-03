‘Graf-likkers’ helpen Corona in Iran

Een traditie uit Iran om het graf van een heilige te kussen, is wellicht verantwoordelijk voor de enorme verspreiding van het virus in dat land. Het graf, van Fatima Masumeh, staat in de heilige stad Qom, waar het virus wild om zich heen heeft geslagen.

Terwijl Iran allerlei maatregelen heeft genomen om het virus in te dammen, gaat het kussen gewoon door. Sterker nog, mensen likken het hekwerk van het graf zelfs, om te laten zien hoe weinig ze zich aantrekken van het advies om niet te kussen.

Journalist Masih Alinejad twitterde filmpjes van mensen die aan het hekwerk van het mausoleum likken, terwijl ze weten dat ze daardoor Corona kunnen oplopen. Het interesseert ze niet, als ze ziek worden is dat Gods wil, zegt een van de mannen. Op een van de filmpjes likt zelfs een jong kind het hekwerk.

Volgens sommige geestelijken in de heilige stad kan het likken van de hekwerken zelfs helpen tégen het Coronavirus. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat in Iran vermoedelijk al honderden mensen zijn overleden aan Corona, terwijl nog eens duizenden in ziekenhuizen liggen. De meeste besmettingen zijn in de voor shia-moslims heilige stad Qom.