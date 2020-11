Gokkers: 74,3 procent kans dat Biden wint

Put your money where your mouth is. Met die Amerikaanse uitdrukking in het achterhoofd heeft Northwestern University in dat land een heel nieuwe manier gevonden om de presidentsverkiezingen te voorspellen. Ze laten mensen er op gokken. Volgens hen is dat de meest accurate manier om de temperatuur van het land te nemen.

Die methode levert een duidelijk beeld op, er is een kans van 74,3 procent dat Biden wint. Hij zou 300 kiesmannen krijgen, 270 zijn nodig om te winnen.

Northwestern denkt dat dit systeem veel beter werkt dan opiniepeilingen omdat het de vrijblijvendheid weghaalt. Mensen zetten hun eigen geld in en kunnen verliezen. Het systeem loopt al sinds begin september en toont aan dat allerlei gebeurtenissen direct effect hebben op de winkansen van een kandidaat.

Zo stond Biden eerst nog veel hoger, op 92,3 procent, dankzij Trump die Corona kreeg en het eerste debat. Ook opruiende tweets van Trump zouden hem geen goed hebben gedaan. Maar verschillende campagnebijeenkomsten van Trump en de benoeming van een nieuwe opperrechter brachten de zittende president terug in de race.

Toch haalde hij volgens het systeem van Northwestern nooit meer de benodigde meerderheid van de kiesmannen. De laatste week stoomt Biden bij de gokkers ook weer op. Niet iedereen is het overigens met ze eens. MoglaAI, de Indiase supercomputer die de overwinning van Trump in 2016 goed voorspelde (en de vier verkiezingen daarvoor) ziet hem ook nu weer zegevieren met 359 kiesmannen.