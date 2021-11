Glittereenhoornpakje maakt jongetje behulpzaam

Wil je kind niet meehelpen in huis? Misschien is het dan eens tijd om de verkleedkist erbij te pakken. Een opmerkelijk nieuw onderzoek uit de VS toont aan dat bepaalde pakjes jongetjes behulpzaam maken, terwijl ze bij andere pakjes juist veel minder doen.

Uit het onderzoek van Brigham Young University komt dat jongetjes die nog niet naar de langere school gaan veel behulpzamer worden als ze vrouwelijke pakjes aanhebben. Een glittereenhoornpakje werkt bijvoorbeeld erg goed als het kind niets wil doen. Bij meisjes maakt het niet uit wat ze dragen.

Het minst behulpzaam zijn jongetjes als ze een zeer mannelijk kostuum dragen, zoals een superheldenoutfit. Ze gaan zich dan ook zeer mannelijk gedragen, zagen de onderzoekers. Huishoudelijke taken zijn ver onder de stand van Superman, dus laten ze de afwasborstel links liggen. Ook spelen ze alleen nog met heel mannelijk speelgoed (maar ze doen het wel beter op school).

De onderzoekers deden experimenten waarbij ze zogenaamd een doos potloden lieten vallen. Jongetjes in een Spiderman pakje hielpen veel minder snel mee die op te rapen. Terwijl de glittereenhoorn gelijk op de grond zat om te helpen de potloden weer in de doos te krijgen.

Waarom? Volgens de wetenschappers, die publiceerden in het blad Sex Roles, omdat de jongetjes zich vereenzelvigen met hun pakje. Superman is zeer mannelijk en kan zich niet bezighouden met werk dat zo duidelijk voor vrouwen is bedoeld. Bij volwassenen is het net omgekeerd.