Geologen vinden enorme inslagkrater in Laos

Zo’n 790.000 jaar geleden trof een enorme meteoriet de aarde. Dat wisten we al, overal op onze planeet zijn kleine glaskorrels neergekomen van deze hardhandige aanvaring. Maar waar gebeurde dit grootste ongeluk uit de wereldgeschiedenis? Het Earth Observatory of Singapore heeft de inslagkrater nu gevonden, in het Aziatische land Laos.

Decennia lang zochten wetenschappers al naar deze plek. Aangezien de meeste glaskorrels, of tektieten (foto), in Azië en Australië liggen, was de theorie al een tijdje dat het gevaarte in Azië neer was gekomen. Met hulp van satellietdata is nu de exacte plek vastgesteld, op het Bolavenplateau in Laos, vlak bij de grens met Thailand.

De krater is namelijk zo diep en breed dat het zichtbaar is als een afwijking in het aardmagnetisch veld. Onderzoek ter plaatse, met grondradar en andere apparatuur toont aan dat er op de inslagkrater inmiddels duizenden kubieke meters vulkanisch gesteente ligt. Daarom is er boven de grond niets meer te zien dat verwijst naar de catastrofale inslag.

De krater is 17 bij 13 kilometer in omvang. In de wijde omgeving liggen brokken oud gesteente. Die zijn bij de inslag opgegooid en in Laos, Cambodja en Thailand terechtgekomen. De tektieten regenden over de hele wereld neer. Ze zijn zelfs in Centraal-Amerika gevonden.

(PNAS)