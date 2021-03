Genadeklap voor de F-35

Slecht nieuws voor de F-35 (ook JSF genoemd). De stealth jager – onze Koninklijke Luchtmacht heeft er 47 besteld – voldoet niet aan de eisen. Te duur en te onbetrouwbaar. Een generaal van de Amerikaanse luchtmacht wil daarom een nieuwe straaljager ontwikkelen.

De problemen van de F-35 zijn bekend. De straaljager mag niet vliegen bij bliksem (terwijl de naam Lightning II is) en op de fix-lijst staan 872 gebreken. Vijftien jaar (!) na de eerste vlucht kwam het bericht dat de motoren hogere temperaturen bereiken dan verwacht. Hierdoor slijten ze sneller, heb je meer reservemotoren nodig en duurt het onderhoud langer.

De generaal denkt aan een lichtgewicht vervanger voor de F-16. Een soort “vijfde generatie”-min. Dit zou de F-35 moeten zijn, maar die werd veel zwaarder en door Lockheed Martin volgestouwd met nieuwe technologie. De F-35 is het probleem geworden, dat het had moeten oplossen.

De F-35 heeft veel onderhoud nodig, bevat nog veel “bugs” en is niet betrouwbaar. Het is een soort Ferrari, daar vlieg je mee op zondag. Het is een “high end” jager, Amerika heeft een toestel nodig om ook “low end” te kunnen vechten. Aldus een defensie-expert. Op dit moment voert de F-16 deze taak uit.

Amerika gaat geen nieuwe F-16’s kopen en ook niet upgraden. Er moet een goedkope jager komen, waaruit je kunt afleiden dat de F-35 is mislukt. Dit hoofdpijn-project zal nog heel wat hoofdbrekens kosten. Ook voor Nederland.