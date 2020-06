Gelovige streek? Grote kans dat kinderen porno kijken

Hoe geloviger de streek, hoe groter de kans dat kinderen daar naar porno kijken. Dat zeggen onderzoekers uit Amerika die data uit verschillende studies naast elkaar hebben gelegd. Ze keken daarbij alleen naar overheersend protestantse regio’s, of katholieken, joden, baptisten en moslims ook meer porno kijken, is niet onderzocht.

Het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Deviant Behavior, is uitgevoerd op gemeenteniveau. Hoe meer protestanten in een gemeente woonden, hoe groter de behoefte om naar borsten en billen te kijken. Uit meer gedetailleerd onderzoek onder 3370 gezinnen kwam naar voren dat het vooral de kinderen zijn die hun nieuwsgierigheid niet kunnen onderdrukken.

Het grootst is de consumptie van naakte mensen onder gezinnen die religieus, maar niet zeer conservatief zijn, maar die wel wonen in een conservatief gebied. Dat leidt de onderzoekers, van Valdosta State University, ertoe om te speculeren dat een strenge omgeving erg nieuwsgierig maakt naar wereldse geneugten.

Wat kunnen predikanten en ouders doen om hun jonge kudde te beschermen tegen de verlokkingen van porno? Gek genoeg veel over seks praten, is de conclusie van de onderzoekers. Hoe opener, hoe beter. Maar laten conservatieve protestanten daar juist erg slecht in zijn.