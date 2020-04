Gelovige houdt niet van huisdier

Religie en huisdieren gaan slecht samen. Een studie van de University of Oklahoma in de VS toont aan dat kerkgangers veel minder vaak een hond of kat hebben. Ze hebben hun onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Journal for the Scientific Study of Religion.

Aan het onderzoek deden zevenhonderd proefpersonen mee. Die kregen vragen over hun religieuze beleving en hun bezit van huisdieren. Hoe meer mensen naar de kerk gingen, hoe minder vaak ze een dier in huis hadden. Het ging hierbij alleen om christenen, andere geloven zijn niet onderzocht.

Vooral katten waren impopulair onder de gelovigen. Bij mensen die vaak in de kerkbanken zaten, kwamen poezen veel minder over de vloer.

De onderzoekers denken dat de kerk mensen een gevoel van verbondenheid geeft. Daarom hebben ze minder behoefte om dat gevoel te zoeken bij huisdieren. Die stelling lijkt vooral te worden bevestigd door het geringe aantal katten onder gelovigen. Katten zijn huisdieren voor meer introverte mensen, heeft eerder onderzoek aangetoond.

Kerkgang is juist een erg sociaal gebeuren, het soort bijeenkomst waartoe extroverte hondenmensen zich aangetrokken voelen. Maar de onderzoekers waarschuwen dat ook andere factoren een rol kunnen spelen. Meer onderzoek is nodig om de exacte link tussen de Heiland en huisdieren te onderzoeken.